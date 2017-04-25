Tunceli'de Patlama: 2 Çocuk Yaralı

Tunceli'nin Pertek İlçesi'ne bağlı Sağman Köyü'nde meydana gelen patlamada, 2 çocuk ağır yaralandı.
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