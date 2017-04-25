Tunceli'de Patlama: 2 Çocuk Yaralı

TUNCELİ'nin Pertek İlçesi'ne bağlı Sağman Köyü'nde meydana gelen patlamada, 2 çocuk ağır yaralandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.



Pertek İlçesi'ne bağlı Sağman Köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir neden patlama meydana geldi. Patlama sesinden sonra köyde bulunan karakoldaki asker ve köylüler olay yerine gitti. Yaralı bulunan 2 erkek çocuk, çağrılan ambulansla Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralı 2 çocuk, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsimleri açıklanmayan 2 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Olay yeri inceleme ekipleri ve Pertek Cumhuriyet Savcısı, olaydan sonra patlama noktasına giderek inceleme yaptı. - Tunceli