Tunceli'de Operasyon Devam Ediyor: 9 Terörist Öldürüldü, 2'si Yaralı 8 Terörist İse Teslim Oldu

Tunceli'de operasyon devam ediyor: 9 terörist öldürüldü, 2'si yaralı 8 terörist ise teslim oldu

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda bir askeri yaralayan teröristin de çıkan çatışmada öldürüldüğü öğrenildi



TUNCELİ - Tunceli Valiliği, Kızılmescit ile Aliboğazı bölgesinde öldürülen terörist sayısının 9'a yükseldiğini 2'si yaralı 8'inin ise teslim olduğunu bildirdi. Operasyonda teröristlerden ise 2 adet M-16 ile 3 adet kalaşnikof ve 20 adet el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli'de dün gece Kızılmescit bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik, önce havadan, sonra karadan operasyon başlatılmıştı. Hava harekatı ile 5, karadan Tunceli eve Bingöl jandarma timlerinin operasyonu sonucu 2 terörist olmak üzere 7'si ölü olarak ele geçirilmişti. Bugün sabah saatlerinde Tunceli Jandarma Özel Harekat timleri, Aliboğazı bölgesinde 10 teröristin tespit edilmesiyle operasyona başlamıştı. Operasyonda ilk önce 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, bir asker de yaralanmıştı. Operasyona devam eden timler, askeri yaralayan teröristi ölü olarak ele geçirirken, 2'si yaralı 8 teröristi ise yakaladı. Yaralı teröristler Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastanede Polis ve Jandarma Özel Harekat timleri güvenlik tedbiri aldı.

Silah ve bombalar ele geçirildi

Operasyon bölgesinde arama yapan güvenlik güçleri, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği,2 adet M-16 piyade tüfeği,10 adet savunma el bombası, 86 adet kalaşnikof fişeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,3 adet telsiz, patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 8 adet pil bloğu,10 adet elektrikli fünye,20 adet şarjör kütüklüğü, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdiği öğrenildi.

Valilik;"Kızılmescit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi"

Tunceli valiliği yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamada," Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile birlikte 26 Nisan 2017 tarihinde Bölücü Terör Örgütüne yönelik müşterek olarak yapılan operasyonda, İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 8-10 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen grup önce uçaklarla bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları ATAK helikopterlerle ateş altına alınmıştır. 27 Nisan 2017 günü başlayan arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmıştır. Hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada ikisi de öldürülmüştür. Bahse konu bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bahse konu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir"denildi

Aliboğazında askeri yaralayan teröristte öldürüldü

Valilik açıklamasınında devamında Aliboğazında yapılan operasyonlar ilgili detayları aktardı.

Aliboğazı Bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik bugün sabah başlatılan operasyonun hatırlatıldığı açıklamada,"Çıkan çatışmada 1 terörist öldürülmüş, 1 kahraman askerimiz yaralanmış, yaralı askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 teröristde öldürülmüştür. Ayrıca 2'si yaralı olmak üzere terörist ise teslim olmuştur"ifadelerine yer verildi.

Toplam 9'u ölü 17 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de yapılan iki operasyonda toplam 9 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini, 2'si yaralı olmak üzere 8 teröristin ise güvenlik güçlerine teslim olmak üzere 17'sinin etkisiz hale geldiğini aktaran valilik, bölgede operasyonların devam ettiğini, terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.