Tunceli'de Operasyon Anı

Tunceli'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist de kendiliğinden teslim oldu.

Tunceli'de Operasyon Anı

Tunceli'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist de kendiliğinden teslim oldu.

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