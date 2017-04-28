Tunceli'de Operasyon Anı

Tunceli'de farklı bölgelerde başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda, bugün 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı terörist de kendiliğinden teslim oldu.