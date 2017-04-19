SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Tunceli'de Meydana Gelen Helikopter Kazasında Şehitlerin Cenazelerinin Alınması Için Cenaze...
Tunceli'de Meydana Gelen Helikopter Kazasında Şehitlerin Cenazelerinin Alınması Için Cenaze...
19 Nisan 2017 Çarşamba 02:20
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Güncel
»
Haber
[9517082] DHA
Tunceli
,
Şehit
,
Kaza
,
Helikopter
,
Cenaze
5
18
17
Sarıgül'den YSK'ya eleştiri: Güvenilirliğini ve itibarını kaybetti
Birbirlerini ıslatıp dans ederken katliam yaptılar: 258 ölü
Twitter'ı ayağa kaldıran Taksim'deki taşlar için İBB harekete geçti
Erdoğan'dan 'evet' rekortmeni Bayburt'a rektör jesti
Albayrak açık açık söyledi: Başkan olursam kovarım
Ve Polat Alemdar efsanesi geri dönüyor
CHP, Twitter'daki belgeyi yalanladı: Biz yayınlamadık!
Dünyanın konuştuğu ölüm, Arda'yı da üzdü
Tatlıses'in damadı sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı
Referandumda hendek kazılan ilçelerden çarpıcı sonuç geldi!
Gelin ve damat adayının olay yaratacak fotoğrafı
İbadi'den referandum tepkisi: Kürtlerin çıkarına değil
"MHP'liler 'hayır' verdi" yorumlarına esti gürledi: Bre kemiksiz!
Seyyar ev, kur otur keyfine bak!
Defne'nin kızı, paylaştığı fotoğrafla yürek hoplattı
PKK'nın üst düzey 50 sorumlusu silah bıraktı
Survivor'da skandal! Transeksüel arkadaşını ifşa etti
Yakışıklı oyuncu, İstanbul'dan kaçıp doğaya sığındı
Genç kızın 'twerk' dansı az daha faciaya neden oluyordu
ABD ve Rus savaş uçakları arasında tehlikeli gerginlik!
Marcelo attığı çalımla Robben'e diz çöktürdü
Survivor'da Sabriye'nin dediği oldu! İşte elenen isim
Reytinglere ambargo koyan İçerde'yi tahtından eden yapım
Müzmin gelin adayı Hanife geri mi dönüyor
Mersin'de tehlikeli gerginlik! Sopalarla geldiler
Taha Özer'den kız arkadaşıyla birlikte yatak videosu
Ağlatan sahne! Annesi gerçeği öğrenip Mert'i kovdu
Yılın transferini Türkiye'den yapıyor
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
Bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! Aynı babası
16 yaşıdaki çocuğun yaptığı eşek şakası ölümlü bitti
İlk düeti olay olmuştu! Cizreli Mehmet Ali'den yeni çalışma
Lig sonuncusu takımdan fark yedi
Reyting rekortmeni dizide nefes kesen idam sahnesi
Maçtan sonra tanınmaz hale geldi
Formayı kaptırınca eski arkadaşına koştu
İşte Tunceli'de düşen helikopterden ilk görüntüler
Tekmeci saldırganın akıl sağlığı yerinde çıktı
Şenol Güneş dev takasa onay verdi
AK Parti'den MHP'ye bir taş daha
UEFA, Beşiktaş - Lyon maçına skandal hakemi verdi
Efsane, Cimbom'un yıldızını bombaladı: Beş para etmez
Nisan ayında yağan kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı
Rusya'da 23 bin yıllık Kim Kardashian bulundu
Kızı Zehra'nın görüntüleri, Hülya'yı çılgına çevirecek
Türkiye'nin konuştuğu Beratcan cinayetinde karar
Rusya'nın "Glukoza"sından Türkleri mest eden yorum
Ünlü isimler, Tunceli'den gelen kara haberle yasa boğuldu
Kılıçdaroğlu: Bu bir darbedir! Seçimi tanımıyoruz
Referandumda gündem olan engelli vatandaş ilk defa konuştu!