Tunceli'de Kitap Okuma Etkinliği

Tunceli'de bir araya gelen Toplumsal Barış Platformu ve Munzur Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü üyeleri, kent merkezinde okuma etkinliği yaptı.



Toplumsal Barış Platformu Başkanı Ferhat Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda kitap okuma alışkanlığı oluşturmak amacıyla etkinlikler yaptıklarını söyledi.



Etkinlikleri mevsim şartları el verdikçe daha geniş katılımla yapacaklarını ifade eden Güven, şunları kaydetti:



"Bizler Toplumsal Barış Platformu ve Munzur Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Kulübü üyeleri olarak ortak bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikteki amacımız, ilimiz çok okuyan ve eğitimli bir il olduğu söyleniyor. Eğitimde çok iyi bir noktada olduğumuzu öğrencilerimizin girdiği sınavlarda aldıkları puanlar ve ortalamalarını gösteren istatistikler ortaya koyuyor. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Fakat bireysel kitap okuma alışkanlığında istediğimiz seviyede olmadığımız kanaatindeyiz. Bu maksatla kentimizin en işlek caddesinde 8 arkadaş kaldırımda oturarak bir saat kitap okuduk ve vatandaşlara 70 kitap hediye ettik. Tek bir amacımız var istiyoruz ki 7'den 70'e herkes kitap okusun ve kitaplarla barışık olsun."



Güven, daha çok kitap toplayarak kent merkezinde vatandaşlara dağıtmak istediklerini sözlerine ekledi.