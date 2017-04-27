Tunceli'de "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" Projesi

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" projesiyle ilgili sunum gerçekleştirildi.



Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Pertek Kaymakamlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği hibe programı kapsamında kabul edilen "Kırsaldan Umutlar Filizleniyor" proje ile ilgili bilgi ve uygulamaların incelenmesi amacıyla sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Pertek Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, projeyle ilgili sunumun ardından uygulama alanlarının yapılacağı yerlerde incelemelerde bulundu.



Projenin eş finansmanının kendilerini tarafından üstlendiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, "Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amaçlanan proje kapsamında, 20 kadın kursiyere pestil, pekmez, cevizli sucuk yapımı ve sarımsak yetiştiriciliği, 20 erkek kursiyere ise ceviz, badem ve dut yetiştiriciliği eğitimi verilecek. Bu sayede dezavantajlı kişilerin istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının arttırılması hedefleniyor. Ayrıca dut, pekmez, orcik yapımı ile ilgili işletme kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kursiyerlerimize verilecek eğitimler teorik ve pratik şekilde olup uygulama atölyesi oluşturularak üretim safhasına geçilecektir. Eğitimler staj faaliyeti ile desteklenip kursiyerlerin çocuklarına kreş hizmeti eğitimi verilecektir. Ayrıca başarılı kursiyerlerin eğitimi sonunda alanları ile ilgili sertifikalar verilecek" dedi. - TUNCELİ