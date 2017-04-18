Tunceli de Kazandı, Bayburt Da"
Başbakan Yıldırım, referanduma ilişkin, "Bu sonuçtan 81,7 ile 'evet' oyu veren Bayburt'ta, yüzde 80,41 'hayır' diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır.
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