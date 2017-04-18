Tunceli de Kazandı, Bayburt Da"

Başbakan Yıldırım, referanduma ilişkin, "Bu sonuçtan 81,7 ile 'evet' oyu veren Bayburt'ta, yüzde 80,41 'hayır' diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır. Artık bugün yeni bir gün" yorumunda bulundu.