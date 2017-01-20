Tunceli'de Karne Heyecanı

Tunceli'de 125 kurumda eğitim öğretim gören 9 bin 300 öğrenci ve 962 öğretmen düzenlenen karne törenlerinin ardından sömestr tatiline başladı.



Tunceli'de sömestr tatili nedeniyle merkez Atatürk Mahallesi Munzur Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Selami Kaya, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslanoğlu, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Karne dağıtımı öncesinde öğrencilere hitaben konuşan Vali Osman Kaymak, sömestr tatilinde dinlenerek bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.



Vali Kaymak, öğrencilere bilgisayar ve televizyon başında da çok vakit geçirmemeleri gerektiğini söyledi. Vali Kaymak, konuşmanın ardından öğrencilere karnelerini dağıttı. - TUNCELİ