Tunceli'de Karla Mücadele

Tunceli'de bir haftadır aralıksız devam karla mücadele çalışmalarının sona erdiği belirtildi.



Tunceli İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde kar yağışının 7-8 Ocak tarihleri arasında etkili olduğunu anımsattı.



Kar yağışı sonrasında 180'e yakın köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:



"Kar yağışı sonrası karla mücadele için hazır bekleyen ve yaklaşık 100 personelden oluşan 8 karla mücadele ekibimiz, 30 civarında iş makinesi ile başlattığı çalışmalarını tamamladı. Personelimiz olumsuz hava koşulları ve zorlu coğrafyaya rağmen 24 saat aralıksız çalışarak başarılı bir şekilde karla mücadele çalışmasını tamamladı. Ekiplerimiz gurup köy yollarımızda yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmayı kısa sürede tamamlayarak karla mücadelede görev alan tüm iş makineleri ile araç gereci bakıma alacağız. Karla mücadelede özveriyle çalışan personelimize ve bizlere destek sunan muhtarlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum."