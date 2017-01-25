Tunceli'de Kar Yağışı

Tunceli'de, kentte devam eden kar yağışı nedeniyle hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtildi.



Açıklamada, Tunceli merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin 26 Ocak Perşembe günü bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.