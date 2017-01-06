Tunceli'de "İş Sağlığı ve Güvenliği" Toplantısı

Tunceli'de, Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" toplantısının yapıldığı belirtildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu toplantıda, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda 2016 yılının değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, toplantıda 2016 yılında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan iyileştirmeler ve uygulamalar ile 2017 yılı içinde alınması gereken iş güvenliği önlemleri hakkında görüşmeler yapıldığı kaydedildi.