Tunceli'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.



Valilik toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Hasan Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda, istihdam verileri değerlendirildi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Çiçek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda alınan kararların önemine vurgu yaparak, Tunceli'nin işsizlik oranı ile ilgili bilgi verdi.



İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş da 2016 yılı Ocak-Aralık dönemi iş gücü uyum ve diğer faaliyetlerin değerlendirilmesi ile 2017 yılının çalışmaları ve yıllık eğitim planlamalarına değindi.



Aktaş, 2015-2016 yıllarında Aktif İş gücü Programları ve kurumlarının diğer faaliyetleri ile birlikte Tunceli'ye yaklaşık 33 milyon liralık bütçe harcandığını belirterek şunları söyledi:



"2016 yılı çalışmaları kapsamında 230 kişi TYP, bin 72 kişi özel sektör olmak üzere toplam bin 302 kişi işe yerleştirildi. İş ve meslek danışmanlarımızca 743 iş yeri ziyareti gerçekleştirerek işverenlere kurumumuz faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yine kurumumuza ziyarette bulunan 5 bin 671 kişiye iş ve meslek danışmanlarımızca bireysel görüşme hizmeti verilmiştir. İş gücü uyum faaliyetleri kapsamında 2016 yılında 158 işbaşı eğitim programı düzenlenmiş bu program kapsamında, 245 katılımcının programdan faydalanarak bilgi ve becerilerini geliştirmesi, bunlardan 115'inin istihdam edilmesi sağlanmıştır."



Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerinin sunulmasıyla son buldu.