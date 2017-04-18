Tunceli'de Helikopterin Düştüğü Bölgeden İlk Kareler Geldi

Tunceli'de içinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

HAVA ŞARTLARI KÖTÜ

Helikopterin düştüğü bölgeden ilk kareler de geldi. Fotoğraflarda hava şartlarının oldukça olumsuz olduğu görülüyor. Bölgede hem yağmur hem de sis etkisini gösteriyor.

İşte bölgeden gelen kareler:



