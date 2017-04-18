Tunceli'de Helikopter Enkazına Ulaşıldı: 12 Şehit

Tunceli'den kalktıktan sonra Pülümür ve Ovacılık'ta 16 Nisan referandumunda görev yapan hakim ve özel harekat timini taşıyan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle telsiz teması Ovacık İlçesi'ne bağlı Çambulak kırsalı yakınlarında saat 11.30'da kesildi. Düştüğü belirtilen helikopter için haber alınır alınmaz arama çalışmaları başlatıldı. Helikopterin düştüğü bölgenin belirlenmesi ardından 17.00 sıralarında ekipler enkaza ulaştı ve helikopterdeki 12 kişinin de şehit olduğunu bilgisi verildi. Helikopterde 7 polis, bir hakim, bir asker ve 3 personel bulunuyordu.