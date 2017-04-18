Tunceli'de Helikopter Düştü (Arşiv)
TUNCELİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASITunceli Valiliği tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: 18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir.
TUNCELİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI
Tunceli Valiliği tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür İlçemizden havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."