Tunceli'de Helikopter Düştü
Tunceli'de bir helikopter 2500 rakımlı tepeye düştü.
Tunceli'de bir helikopter 2500 rakımlı tepeye düştü. Konuyla ilgili Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat bulunduğu bilgisine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com
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