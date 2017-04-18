Tunceli'de Helikopter Düştü

Tunceli'de içinde 12 kişinin olduğu helikopterin düştüğü iddia edildi. (arşiv görüntüleri )



Helikopterin Pülümür, Ovacık ilçesi arasında düştüğü iddia edilirken, bölgede arazi şartlarının olumsuz ve dağlık bir arazi olduğu biliniyor.



Öte yandan helikopterde 7'si polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere 12 kişinin olduğu ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.



Tunceli Valiliğinden 'helikopter' açıklaması



Tunceli Valiliği, Pülümür'den havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada, "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.



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