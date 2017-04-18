Tunceli'de Helikopter Düştü (8)

ŞEHİT YILDIRIM: BUGÜN DE ÖLMEDİM ANNETunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Hasan Yıldırım'ın 2 Mayıs 2015 günü facebook hesabında "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaştığı dikkat çekti.

Tunceli'de Helikopter Düştü (8)

ŞEHİT YILDIRIM: BUGÜN DE ÖLMEDİM ANNE

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Hasan Yıldırım'ın 2 Mayıs 2015 günü facebook hesabında "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaştığı dikkat çekti.

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