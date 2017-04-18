Tunceli'de Helikopter Düştü (6)

AFAD, 5 İLDEN 38 KİŞİLİK UZMAN EKİP İLE ENKAZA ULAŞTI



Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kalktıktan 10 dakika sonra düşen polis helikopterinin enkazının bulunduğu 2 bin 500 metre rakımdaki alana, AFAD'ın 5 ilden 38 kişilik uzman bir ekip ile ulaştığı belirtildi. Genelkurmay ve Jandarma ile birlikte önce helikopterin düştüğü alanın koordinatlarını tespit eden AFAD'ın, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Erzincan'dan 38 kişilik uzman ekibini bölgeye gönderdiği belirtildi. Dağcılık konusunda uzman olan ve her türlü doğa şartlarına karşı eğitim alan ekibin, yolun kardan kapalı olması nedeniyle 15 gün önce alınıp tanıtımı yapılan 8x8 amfibik araçları ile enkaz alanına ulaştığı belirtildi. Fiyatları yaklaşık 800 bin lira olan söz konusu 8x8 amfibik araçlar ile enkazın bulunduğu yere giden AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmasının sürdüğü belirtildi.