Tunceli'de Helikopter Düştü (6)

HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT



Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.