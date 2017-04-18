Tunceli'de Helikopter Düştü (5)
HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİTTunceli'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı.
HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILDI; 12 ŞEHİT
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen helikopterin enkazına ulaşıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri timin, enkazına ulaştığı ve helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu bilgisini Tunceli Valiliğine bildirildiği öğrenildi.