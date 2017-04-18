Tunceli'de Helikopter Düştü (14)
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Hasan Yıldırım'ın 2 Mayıs 2015 günü facebook hesabında "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaştığı dikkat çekti.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Hasan Yıldırım'ın 2 Mayıs 2015 günü facebook hesabında "Bugün de ölmedim anne" notunu paylaştığı dikkat çekti. - Elazığ