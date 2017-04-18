Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Şehit - Ek Fotoğraflar

Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Şehit - Ek Fotoğraflar

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tunceli, Şehit, Helikopter