Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Şehit

Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (7) (

Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit (7) (

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Tunceli, Şehit