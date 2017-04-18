Tunceli'de Helikopter Düştü: 12 Şehit (8)

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden kalktıktan 10 dakika sonra irtibat kesilen ve düştüğü belirtilen helikopterde şehit olan 12 kişinin isimleri belirlendi. Henüz helikopter enkazından çıkartılmadığı belirtilen şehitlerin isimleri şöyle:



"Komiser Pilot Abdullah Ortanca, polis memuru teknisyen Murat Ködük, Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu, Hakim Onur Alan, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman ile polis memurları Ekrem Dereli, Saadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım ve Azam Gündede.