Tunceli'de Hayvanlarda Küpe Affı Duyurusu

Tunceli'de 31 Aralık'a kadar hayvanlarını küpeletmeyen üreticilere cezai işlem uygulanacağı bildirildi.



Tunceli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sığır, koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde yapılan değişiklikle her yaştaki hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması için sistemin 31 Aralık'a kadar cezasız olarak uzatıldığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yetiştiricilerimizin bağlı bulunduğu il ve ilçe müdürlüğüne 31 Aralık'a kadar başvuru yaparak sığır, koyun ve keçi türü her yaştaki tüm küpesiz hayvanlarını küpe yaptırarak kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra kanunun ilgili maddesine göre cezai işlemler uygulanacaktır."