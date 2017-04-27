Tunceli'de Hava Operasyonunda 8 Terörist Öldürüldü (3)

İKİ GÜNDE 8 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇTİ



Tunceli'nin Pülümür, Hozat ve Çemizgezek ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, bugün saat 11.00 sıralarında Aliboğazı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. PKK'lı 1 teröristin ölü, 1 teröristin yaralı ele geçirildiği çatışmada 7 PKK'lı da yakalandı. Böylece iki gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'yı buldu.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle:



"Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ'ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda; saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu (1) terörist ölü olarak, (1) terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde (7) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda; (8) terörist ölü, (1) terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, (7) terörist ise teslim olmuştur. Bölgede Operasyonlara devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



TESLİM OLMAK İSTEYEN GRUBA BAŞKA GRUP ATEŞ AÇTI



Askeri yetkililer, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinde bugün sabah yaşanan ve 1'i ölü, 1'i yaralı ve 7 PKK'lının da teslim olduğu operasyon ile ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.



Yetkililer, çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun da teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin de silahla teslim olan gruba ateş açmak isteyen terörist gruba silahla karşılık vererek, 7 PKK'lının silahlarıyla birlikte teslim olmasını sağladığını belirtti.