Tunceli'de Hava Operasyonunda 7 Terörist Öldürüldü (4)

1 ASKER YARALANDIAliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı.

Tunceli'de Hava Operasyonunda 7 Terörist Öldürüldü (4)

1 ASKER YARALANDI

Aliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma alanından alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliboğazı bölgesinde başlayan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.

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