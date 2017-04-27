Tunceli'de Hava Operasyonunda 7 Terörist Öldürüldü (2)

VALİLİK AÇIKLADI: 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Tunceli'nin Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde dün insansız hava araçlarının yaptığı keşif uçuşları sırasında bir grup teröristten görüntü alınması üzerine bölgeye düzenlenen hava harekatı sonrası arazide yapılan arama-tarama çalışmalarında, aralarında örgütün sözde üst düzey sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Tunceli Valiliği'nin konu ile ilgiyi yaptığı yazılı açıklamada, "İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihi saat 22.00 sıralarında bir grup terörist unsurdan görüntü alınması üzerine, bölgeye hava harekatı düzenlenmiştir. Harekat sonrası yapılan arama tarama çalışmalarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgede Operasyonlara devam edilmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.