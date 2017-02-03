Tunceli'de Fırtına Hasara Neden Oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda evde hasar oluştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandı.



Ovacık'ta meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçarken, birçok evde de hasar meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personelinden oluşan hasar tespit ekibi ilçeye giderek hasar tespit çalışmalarına başladı. - TUNCELİ