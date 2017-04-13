Tunceli'de film gibi uyuşturucu operasyonu



TUNCELİ'de, Emniyet ve Jandarma'nın birlikte gerçekleştirdiği film gibi operasyonda, 3 kişi, 1 ruhsatsız av tügeği, 1 kuru sıkı tabanca ve 4 kilo 422 gram esrar ile birlikte yakalandı.



ARAÇ, ÖNCE MOBESE SONRA TERMAL KAMERALAR İLE TAKİP EDİLDİ



Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili alınan bir istihbaratı değerlendiren Tunceli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Nisan'da Erzincan'dan Tunceli'ye gelen ve içerisinde iki kişinin bulunduğu aracı Pülümür ilçesinden itibaren takibe aldı. Pülümür'den itibaren takipte olan aracın gece saat 22.40'ta Tunceli kent merkezine girişine izin verildi. Kent merkezindeki Mobese kameralarıyla saniye saniye takip edilen uyuşturucu satıcılarını taşıyan araç Esentepe Mahallesine girdi. Araç, Mobese kameralarının görüş alanı dışına çıkınca, bu kez Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin hakim tepelere kurduğu termal kameralar ile takip edildi. Gece saat 23.00 sıralarında araçta bulunanların Mahallede bir eve girdikleri tespit edildi.



Evin önunde uyuşturucuyu aracın motor bölümünde ve bagajdaki canlı tavukların arasından çıkaran 2 kişinin bütün hareketleri termal kameraler tarafından saniye saniye kayıt edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile söz konusu eve baskın düzenlendi. Baskında, A.A.C. (32) ve B.A. (33), eve götürmeye çalıştıkları 2 kilo 514 gram esrar ile birlikte yakalandı.



Yakalanan 2 kişinin yapılan sorgularında, uyuşturucuyu Pertek İlçesine bağlı bir mezradan temin ettiklerini ittiraf etmeleri üzerine jandarma ve polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyanda belirtilen aderste yapılan aramada E.T.'nin evinde yapılan aramada 1 kilo 908 gram esrar maddesi ile birlikte 7 bin 700 lira para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedilen 3 kişi, adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.