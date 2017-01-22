Tunceli'de Fetö/pdy Operasyonu

Tunceli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, PKK'ya ait yasak yayınlar ile Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen 250-300 bin TL'lik beyaz eşya, mobilya ve okul malzemesi ele geçirildi.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişiminin ardından devlet içindeki illegal paralel yapılanmaya yönelik operasyonlar başlatıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "İlimiz KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyon çerçevesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yakalanan örgüt mensubunun alınan ifadelerinde ismi geçen 46 kişiden 9'u tutuklu, 1'i gözaltında, 12'si hakkında adli soruşturmalar devam etmekte ve 24'ü hakkında arama ve gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca Tunceli il merkezi ve 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 20 FETÖ/PDY örgüt mensubu yakalanmıştır. Yakalanan 20 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda bir adet Browning marka ruhsatsız tabanca, bölücü terör örgütüne ait 2 adet yasaklı yayın, 1 ABD doları ve 85 adet FETÖ/PDY terör örgütüne ait yasaklı yayın bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.



Operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 3 ayrı depoda yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait bin 133 adet yasaklı yayın ve dergi, KHK ile kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklanan tahmini değeri 250-300 bin TL olan çok sayıda beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi ve muhtelif eşya ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen eşyalara el konurken, FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. - TUNCELİ