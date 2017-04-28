Tunceli'de Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 22 Oldu

Tunceli'de devam eden operasyonda 1'i ölü 4'ü sağ 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Edinilen bilgiye göre, dün Aliboğazı bölgesinde Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından yapılan operasyon bugün de devam etti. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda bir grup terörist tespit edildi. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerden 1'i öldürüldü, 4'ü ise teslim oldu. Bölgede başka bir grup teröristin de yerinin tespit edildiği ve operasyonun sürdüğü öğrenildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürülmüş, 4 terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.



17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesi ile Aliboğazında önceki gece ve dün yapılan operasyonlarda ise 9'u ölü 8'i sağ olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün yapılan operasyonlarla birlikte toplam 10'u ölü, 2'si yaralı toplam 22 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.



(Ercan Topaç / İHA)