Tunceli'de Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi

Tunceli'de düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi



TUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise sona erdi.