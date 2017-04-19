Tunceli'de Enkaz Kaldırma Çalışmaları Sona Erdi
Tunceli'de düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sona erdiTUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı.
Tunceli'de düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi
TUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise sona erdi.
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