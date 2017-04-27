Tunceli'de Elektrik Kesintisi

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı bazı mahalle ve köylerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tunceli İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Pülümür'ün Karşılar, Meydanlar, Fırınönü, Komlar ve Beysuyu mahalleleri ile ilçeye bağlı Sennek, Başkalecik, Doğanpınar, Mutu, Salkımözü, Dereköy, Kırıkmeşe, Armağan, Yarbaşı, Kuzluca, Elmalı, Üçadam, Bardakçı, Derindere köyleri ve Bostanyurdu mezrasına elektrik verilemeyeceği belirtildi.



Açıklamada, kesintinin saat 10.00 ile 14.00 arasında uygulanacağı ifade edildi.