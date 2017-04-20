Tunceli'de Elektrik Kesintisi

Mazgirt ilçesine bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tunceli İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 24-25 Nisan tarihlerinde uygulanacak kuşkonmaz, direk değişimi, izalasyon, sıkıbağ yenileme çalışmaları nedeniyle Mazgirt ilçesine bağlı Akyünlü, Köklüce, Karadere, Kayacı, Hüseyinağa mezrası ve Zahpan köylerinde elektrik kesintisi gerçekleştirileceği belirtildi.



Açıklamada, kesintinin saat 09.00 ile 16.00 arasında yapılacağı kaydedildi.