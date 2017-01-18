Tunceli'de Eksi 15 Derecede Büyük Operasyon

Tunceli'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin olumsuz kış şartlarına ve eksi 15 derece dondurucu soğuğa rağmen PKK'lıların kış üstlenmelerinin tespit ve imhasına yönelik başlattığı operasyon sürüyor. Merkez Geyiksuyu ve Munzur Vadisi içindeki derin vadilerde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lıların kış üstlenmesinde kullandığı birçok mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, patlayıcçı üretiminde kullanılan bir mağarada ise patlayıcı madde bulundu.



Merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü Bali Deresi ve Munzur Vadisi içinde 1 metre kar ve eksi 15 dereceye varan dondurucu soğuğa rağmen Jandarma Özel Harekat Birliklerinin PKK'nın kış üstlenme alanlarının tespiti ve imhası için başlattığı operasyon sürüyor. Tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar güvenlik birimleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullanılmak için patlayıcı üretim alanı olarak kullandığı bir mağara da tespit edildi. Operasyon kapsamında Bali Deresi tabanında sarp kayalık alan içindeki mağaralara girmek için özel birlikler zaman zaman çelik halat kullanırken, bazen de uzun merdivenler kullandıkları görüldü. Tespit edilen bir mağara içinde yaklaşık 500 kilo Amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış kimyasal madde tespit etti. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan karışım bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra imha edilirken, tespit edilen diğer mağaralar içinde ise kış üstlenmesi için saklanan çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda maddesi ile diğer malzemeler de Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile kullanılamaz duruma getirildi.



JÖH birliklerinin zorlu kış ve doğa koşulları altında yürüttüğü operasyon devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında kaçaçebilecek olan örgüt mensuplarının kaçış noktalarınada yine askerlerin sahra çadırları kurarak burada tıkama görevi yaptıkları belirtildi.