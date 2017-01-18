Tunceli'de Eksi 15 Derecede Büyük Operasyon

TUNCELİ'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin, kış üstlenmesinde bulunan PKK'lı teröristlerin imhasına yönelik başlattığı operasyon, sıfırın altında 15 dereceyi bulan soğukta sürüyor. Merkez Geyiksuyu ve Munzur Vadisi içindeki derin vadilerde sürdürülen operasyonlarda, PKK'lıların kullandığı mağaralar tespit edilerek kullanılamaz hale getirilirken, bir mağarada patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 500 kilo amonyum nitrat bulundu.



Merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü Bali Deresi ve Munzur Vadisi içinde 1 metre kar ve sıfırın altında 15 dereceye varan dondurucu soğuğa rağmen Jandarma Özel Harekat birliklerinin PKK'lı teröristlerin kış üstlenme alanlarının tespiti ve imhası için başlattığı operasyonlar sürüyor. Tespit edilen mağara, barınak ve sığınaklar güvenlik birimleri tarafından patlayıcı kullanılarak imha edilirken, PKK'lıların bahar ve yaz aylarında kullanılmak için patlayıcı üretim alanı olarak kullandığı bir mağara da tespit edildi. Operasyon kapsamında Bali Deresi tabanında sarp kayalık alan içindeki mağaralara girmek için özel birlikler zaman zaman çelik halat kullanırken, bazen de uzun merdivenler kullandıkları görüldü. Tespit edilen bir mağara içinde yaklaşık 500 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış kimyasal madde tespit etti. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan karışım bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra imha edilirken, tespit edilen diğer mağaralar içinde ise kış üstlenmesi için saklanan çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda maddesi ile diğer malzemeler de Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kullanılamaz duruma getirildi.



Jandarma Özel Harekat birliklerinin zorlu kış ve doğa koşulları altında yürüttüğü operasyon devam ederken, güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında kaçabilecek olan örgüt mensuplarının kaçış noktalarına da yine askerlerin sahra çadırları kurarak burada tıkama görevi yaptıkları belirtildi.



- Tunceli