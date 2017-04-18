Tunceli'de Ekipler Bölgeye Ulaştı

Tunceli'de içerisinde 12 personelin bulunduğu helikopterle radar bağlantısı kesilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin büyük bir bölümü ulaştı.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40 sıralarında havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımı kesilmişti. İçerisinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 Astsubay ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 12 personelin bulunduğu helikopterin Pülümür ilçesi Kocatepe mevkii civarında dağlık alanda olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.



Tunceli'den çıkan kurtarma ekiplerinin büyük bir bölümü bölgeye ulaştı. Bölgede ekipler, helikoptere ulaşmak için arama çalışması başlattığı öğrenildi



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