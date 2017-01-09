Tunceli'de Eğitime Kar Engeli

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle Pülümür, Nazımiye ile Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.