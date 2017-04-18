Tunceli'de Düşen Helikopterin Enkazına Ulaşıldı
- Helikopterin enkazının görüntüsü (fotoğraf) Genel görüntüler TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.
- Helikopterin enkazının görüntüsü (fotoğraf)
Genel görüntüler TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldı.