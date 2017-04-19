Tunceli'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırılıyor

Tunceli'de düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor TUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı.

Tunceli'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırılıyor

Tunceli'de düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor TUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Şehit cenazelerinin Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.

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