Tunceli'de düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor TUNCELİ - Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Şehit cenazelerinin Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.