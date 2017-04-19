Tunceli'de Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırılıyor

70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı, Helikpoter enkazını kaldırmak için olay yerine Helikopterler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Şehit cenazeleri en kısa sürede Elazığ Fırat Üniversitesine gönderilecek. - TUNCELİ