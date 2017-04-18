Tunceli'de Düşen Helikopterden İlk Fotoğraf Yayınlandı

Tunceli'de içinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇAKILIP TERS DÖNMÜŞ

Sisli ve karşı bölgeye saatler sonra iki askeri helikopterle kurtarma ekipleri ulaşabildi.

Düşen helikopterin burun üstü çakıldıktan sonra ters döndüğünü tespit eden ekipler, 12 kişinin enkaz içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

YOĞUN SİS VE KAR VAR

Kurtarma ekiplerinin olat yerinden aldıkları ilk kare de yayınlandı. Fotoğrafta bölgenin çok yoğun sis ve kar altında olduğu görüldü.











