Tunceli'de Düşen Helikopterde Şehit Olan 10 Polis Memurunun Fotoğrafları
Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğraflarıEmniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğraflarını yayınladı.
Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğrafları
Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğraflarını yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan meslektaşlarımıza, yargı ve askeri personelimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize sabırlar dileriz" dedi."