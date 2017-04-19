Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğrafları



Emniyet Genel Müdürlüğü, Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 10 polis memurunun fotoğraflarını yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan meslektaşlarımıza, yargı ve askeri personelimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize sabırlar dileriz" dedi."