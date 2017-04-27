Tunceli'de Dev Operasyon: Tam 16 Terörist !

Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece başlatılan ve halen devam operasyonlarda şu ana kadar 8'i ölü 16 terörist etkisiz hale getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece yarısı bir grup terörist gece görüş kabiliyetine sahip insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine bölge havadan uçaklarla bombalandı. Bu sırada Jandarma Özel Harekat timleri de helikopterlerle Kızılmescit bölgesine sevk edildi.



Tunceli Valiliği, ilk açıklamasında hava harekatında 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Bölgeye indirilen JÖH'ler, bugün sabah erken saatlerden itibaren karadan operasyonu sürdürdü. Operasyonda ilk önce 1 teröristin yerini tespit eden timler, onu ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirdi. Operasyonun devamında bir mağarada gizlenen teröristleri belirleyen timler, planlı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda teröristlerden 1'i yaralı olmak üzere 8 teröristi ise sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen teröristlerin sözde grup liderliğini bir kadın teröristin yaptığı, yaralı ve sağ yakalanan 8 teröristten bazılarının kadın olduğu öğrenildi.



Dün geceden itibaren bölgede yapılan hava ve kara harekatında 8'i ölü toplam 16 teröristin ele geçirildiği bildirildi.



VALİLİKTEN İKİNCİ AÇIKLAMA Tunceli Valiliği tarafından yapılan ikinci açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ'ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu 1 terörist ölü olarak, 1 terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda, 8 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur"denildi.



(Halil İbrahim Varlı - Ercan Topaç /İHA)