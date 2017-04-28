Tunceli'de Dev Operasyon

Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece başlatılan ve halen devam operasyonlarda şu ana kadar 8'i ölü 16 terörist etkisiz hale getirildi....
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