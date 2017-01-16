Tunceli'de CHP'ye Yeni Atama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkanlığında yaşanan istifalar nedeniyle 7 kişilik geçici yönetimin atamaları gerçekleştirildi.



Genel merkez kararıyla il başkanlığına atanan geçmiş dönem milletvekillerinden Bekir Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2016'da yönetimde yaşanan istifalar sonucu oluşan boşluk nedeniyle CHP Genel Merkezi tarafından kendisi ve 6 kişinin atamasının yapıldığını söyledi.



Eski il başkanları Ali Rıza Güder'in il dışında olması nedeniyle devir teslim işleminin henüz gerçekleştirilemediğini belirten Gündoğan, "Bugün ataması yapılan arkadaşlarımızla partide küçük bir toplantı aldık. Eski il başkanımız burada olmadığı için devir teslim işlemini gerçekleştiremedik. 6 arkadaşımla geçici olarak yönetim kuruluna atandık. İlerleyen zamanlarda parti içinde aldığımız kararlarla kongre yapmayı düşünüyoruz. Yapacağımız olağanüstü kongreyle yönetimimizi oluşturacağız." diye konuştu.