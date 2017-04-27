Tunceli'de Çatışma

Tunceli'de teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, biri ölü, biri yaralı, 7'si de teslim olan 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik bugün operasyon başlatıldığı belirtildi.



Türkiye'de terör açısından en kritik bölgeler arasında gösterilen Aliboğazı'ndaki operasyonda teröristler ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandığı belirtilen açıklamada, "Saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu 1 terörist ölü, 1 terörist ağır yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur."



Açıklamada, kentin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde dün terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde de 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu bilgiler aktarıldı:



"İlimizde son 2 gündeki operasyonlarda toplamda 8 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir"